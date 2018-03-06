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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Нафтогаз відкриє представництво у ФРН

6 березня, 2018 - 21:10
Фото з архіву "Дня"

НАК "Нафтогаз України" відкриє представництво у Німеччині для захисту своїх інтересів у цій країні, а також Австрії та Швейцарії.

Про це йдеться в інформації, опублікованій Агентством з розвитку інфраструктури фондового ринку України.

"Згідно з протоколом засідання Наглядової ради НАК "Нафтогаз України" погоджено створення представництва компанії у Федеративнiй  Республiцi Нiмеччина, м. Мюнхен", - йдеться у повідомленні.

Функціями представництва буде представлення та захист iнтересiв у Німеччині, Австрії та Швейцарії.

Раніше наглядова рада компанії доручила у зв'язку iз вiдсутнiстю доцiльностi подальшого iснування закрити представництво Нафтогазу у Російській Федерації.

Нагадаэмо, що Європарламент підтримав позицію України у ситуації з "Газпромом" .

Джерело: День

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