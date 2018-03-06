"Нафтогаз": З 2009 року Україна недоотримала $20 млрд за транзитом газу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вважає заниженими вдвічі тариф на транзит газу територією України згідно з контрактом з російською компанією "Газпром". Про це заявив комерційний директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

Вітренко додав, що "Нафтогаз" недоотримав приблизно 20 млрд доларів за недостатній транзит в 2009-2017 роки. "Нафтогаз" має намір в арбітражах доводити недоотримання коштів за заниженою вартістю транзиту територією України.

"Вартість транзиту територією України є заниженою приблизно в два рази. Ми спробуємо зараз це довести. Від 2009 року станом на зараз ми недоотримали приблизно 20 млрд доларів", – сказав він.

Як відомо, 28 лютого Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (Швеція) задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсацію 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. Водночас суд не задовольнив вимогу "Нафтогазу" про перегляд тарифу на транзит.

"Нафтогаз" має намір направити лист "Газпрому" про перегляд тарифу на транзит.

Нагадаємо, Вітренко заявив, що НАК "Нафтогаз України" закриє своє представництво в Російській Федерації.