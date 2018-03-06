Порошенко поінформував Пенса про ситуацію на Донбасі

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Майклом Пенсом.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«Глава держави поінформував віце-президента США про поточну ситуацію на Донбасі та продовження провокацій з боку контрольованих Росією бойовиків, які не припиняють порушувати оголошений напередодні режим повного припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку Порошенко наголосив на важливості подальшого тиску на Росію для забезпечення належного виконання нею безпекових аспектів Мінських домовленостей. Він подякував за нещодавнє рішення Президента США Дональда Трампа продовжити на рік відповідні санкції проти Росії.

Віце-президент Пенс підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей і повернення Криму Україні.

В рамках обговорення подальших кроків з метою мирного врегулювання ситуації на Донбасі було розглянуто також перспективи розгортання ефективної миротворчої місії ООН.

Порошенко подякував Сполученим Штатам за послідовну підтримку України у впровадженні масштабних внутрішніх реформ, а також військову допомогу, що сприяє посиленню обороноздатності країни.

Глава держави підкреслив, що надання Україні американської оборонної зброї є важливим позитивним сигналом для інших партнерів нашої країни та чітким застереженням для російського агресора.

Віце-президент Пенс відзначив, що США і надалі підтримуватимуть Україну у її боротьбі за територіальну цілісність та суверенітет. Він також відзначив прогрес України у впровадженні реформ, зокрема у створенні Антикорупційного суду.

Порошенко і Пенс відзначили активний розвиток двостороннього торговельно-економічного співробітництва, зокрема започаткування масштабного проекту з General Electric щодо закупівлі американських локомотивів, а також поставки американського вугілля в Україну.

Співрозмовники обговорили графік подальших двосторонніх контактів на найвищому рівні у 2018 році, коли виповнюється десята річниця встановлення українсько-американського стратегічного партнерства.

Нагадаємо, що в АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції.