Порошенко ще не прийняв рішення щодо своєї участі у президентських виборах

Президент Петро Порошенко ще не прийняв рішення щодо участі у наступних президентських виборах в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю британському виданню Financial Times.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи великою є небезпека того, що популісти будуть обрані на наступних виборах в Україні, а наступний уряд матиме інший склад і не буде зацікавлений у реформах, Президент зазначив, що поки не обдумував перспективи майбутніх виборів.

“Коли я змінюю країну, коли я (беру участь — ред.) в реформах, я не думаю про переобрання чи рейтинги. Існує небезпека популістських кампаній, безумовно, так. Вибачте, але це може статися в будь-якій європейській країні”, — сказав він.

Порошенко підтвердив, що рейтинг у чинної влади серед населення є не надто високим, проте, за його словами, єдине, що він може гарантувати наразі — це чесні та прозорі вибори.

“Я докладаю всіх зусиль, щоб внести максимальний пакет реформ, і я можу сказати, що це мій план на наступний рік. Але я ненавиджу думку про те, що буду змагатися (на наступних президентських виборах — ред.) і мене мотивуватиме переобрання. Бо, чесно кажучи, я не прийняв рішення, чи братиму участь у виборах”, — сказав Президент.

За його словами, це буде залежати від того, скільки буде зроблено для України в цьому році, зокрема від успіху прийнятих реформ.

“Я обіцяю вам, що буду приймати відповідальний вибір. Я не дозволю нікому знищити те, що змінили я, моя команда і, головним чином, український народ протягом останніх чотирьох років. Тому що ми заплатили величезну ціну — першу ціну за (Революцію гідності — ред.), яка була рівно чотири роки тому. І я опинився в найбільш небезпечному місці”, — відповів він на питання журналістів щодо появи кандидата-популіста на пост президента у разі, якщо Порошенко не балотуватиметься.