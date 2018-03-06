РФ застосовує некеровані бомби, щоб перекласти провину за військові злочини в Сирії

Російські ВПС використовували в Сирії некеровані бомби, які, за даними джерел ООН, можуть стати спробою перенести відповідальність за воєнні злочини та цивільні смерті на свого союзника - сирійський режим Башара Асада, передає theguardian.

Джерела ООН повідомили "Guardian", що використання Москвою менш точних бомб, які ближчі за характеристиками до складу зброї Сирійської авіації, може бути спрямоване на те, щоб розслідувачам військових злочинів було важко знайти тих, хто відповідає за смерть людей від авіаційних ударів в Сирії.

"Оскільки сирійські ВПС використовують старі літаки з пілотами, не забезпеченими якісною зброєю, вони (Росія - рос.) також будуть використовувати менш просту зброю", - заявив один з офіційних осіб ООН.

"Я підозрюю, що вони хочуть використовувати цю зброю, оскільки це ускладнює атрибуцію, - додав чиновник.