Сьогодні Рада ЄС обговорить питання світової безпеки і оборони

Рада міністрів ЄС із закордонних справ пройде у вівторок в Брюсселі за повісткою, повністю присвяченій питанням безпеки і оборони, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Головні теми, які обговорить рада, - постійне структуроване співробітництво (PESCO) в області оборони, реалізація глобальної стратегії ЄС з безпеки та оборони, місії та операції в рамках спільної політики ЄС з безпеки та оборони.

Крім того, в ході робочого обіду міністрів оборони ЄС відбудеться обговорення співпраці Євросоюз-НАТО, в якому візьме участь заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Роуз Гетемюллер.

Високопоставлений європейський чиновник повідомив напередодні, що оголошені Росією новинки в галузі озброєнь не планується обговорювати на засіданні цієї Ради ЄС.

"Питання про російський оголошенні нових озброєнь не входить до порядку завтрашнього ради", - сказало джерело, відповідаючи на питання журналістів в понеділок в Брюсселі, коли знайомив їх з робочою програмою міністерської наради.

"Однак міністри в ході дискусій можуть торкнутися цієї теми, якщо вважатимуть її важливою", - додав співрозмовник ЗМІ.

"Це буде перша нарада міністрів оборони після ухвалення в минулому році рішення про заснування PESCO. Вони зберуться в повному форматі Ради ЄС, але прийняття рішень стосуватиметься виключно держав-учасників PESCO. Тобто, 25 країн, що входять в постійне структуроване співробітництво", - уточнив функціонер ЄС. Він пояснив, що у вівторок повинен бути офіційно затверджений список проектів в рамках PESCO. Другим рішенням міністри приймуть рекомендації з "дорожню карту" реалізації PESCO.

За другим пунктом порядку будуть обговорюватися виходять за межі PESCO питання безпеки і оборони. Йтиметься про щорічне скоординований аналізі оборонних аспектів, європейському оборонному фонді; партнерство з безпеки та оборони, включаючи участь третіх країн в місіях і операціях ЄС; поліпшенні військової мобільності в Європі з метою зняти зайві перешкоди для переміщення обладнання і особового складу по всьому простору Євросоюзу, що останнім часом є предметом найбільш активних контактів з НАТО.

Міністри оборони розглянуть роботу трьох місій з підготовки місцевих військових в Центральноафриканській Республіці (ЦАР), в Малі і Сомалі. Співрозмовник журналістів нагадав, що в даний час ЄС здійснює 16 місій та операцій, з яких 6 військових і 10 - цивільних.

Відповідаючи на питання про постачання Росією в ЦАР військового оснащення і озброєння, чиновник ЄС повідомив, що на це є згода регіонального комітету ООН з санкцій.

"При цьому російській владі була дана рекомендація працювати при взаєморозуміння, координації та тісній співпраці з MINUSCA (місією ООН по стабілізації в ЦАР - ІФ), а також EUTM (місією ЄС з підготовки військових ЦАР - ІФ)", - сказало джерело.

Представник ЄС висловив надію, що "все пройде якнайкраще, що стосується екіпіровки збройних сил Центральноафриканської Республіки, і наше навчання при цьому оснащенні також зможе допомогти зусиллям щодо стабілізації цієї країни".

Говорячи про обмін думками з Р.Гетемюллер, представник ЄС підкреслив, що відносини ЄС-НАТО отримали останнім часом значний розвиток. "У цьому році акцент робиться на реалізацію спільних акцій і процеси консолідації того, що вже досягнуто. Я вважаю, що у нас достатньо аспектів для продовження цих плідних відносин ще протягом багатьох років", - сказало джерело.

"І, як ви знаєте, в липні відбудеться саміт НАТО, і ми представимо наш проміжну доповідь про реалізацію спільних (з альянсом - ІФ) акцій в червні", - додав чиновник ЄС.