Space X запустила ракету з іспанським супутником

6 березня, 2018 - 09:59
Компанія Space X запустила з космодрому Канаверал у Флориді ракету Falcon 9 з іспанським телекомунікаційним супутником Hispasat. Про це помідомили на офіційному сайті корпорації Space X.
Старт відбувся о 7:33 за кск. Пізніше SpaceX підтвердила успішне виведення супутника на перехідну геостаціонарну орбіту.
Напередодні ввечері глава Space X Ілон Маск написав в Twitter, що ракета готова до запуску.
За словами Маска, Hispasat "розміром з міський автобус" - найбільше навантаження, яке виводили на орбіту його ракети.
7 лютого американська компанія SpaceX успішно здійснила перший пробний запуск ракетоносія Falcon Heavy для перевірки працездатності Falcon Heavy і можливості виведення супутників на орбіту Землі.
Джерело: День