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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Space X запустила ракету з іспанським супутником

6 березня, 2018 - 09:59
Фото Reuters

Компанія Space X запустила з космодрому Канаверал у Флориді ракету Falcon 9 з іспанським телекомунікаційним супутником Hispasat. Про це помідомили на офіційному сайті корпорації Space X.

Старт відбувся о 7:33 за кск. Пізніше SpaceX підтвердила успішне виведення супутника на перехідну геостаціонарну орбіту.

Напередодні ввечері глава Space X Ілон Маск написав в Twitter, що ракета готова до запуску.

За словами Маска, Hispasat "розміром з міський автобус" - найбільше навантаження, яке виводили на орбіту його ракети.

7 лютого американська компанія SpaceX успішно здійснила перший пробний запуск ракетоносія Falcon Heavy для перевірки працездатності Falcon Heavy і можливості виведення супутників на орбіту Землі.

 

Джерело: День

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