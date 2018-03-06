Станом на 1 березня міжнародні резерви України склали $18,4 млрд

Міжнародні резерви України на 1 березня 2018 року залишилися майже на рівні початку лютого та становили 18 409,8 млн дол. (в еквіваленті). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Поповнення міжнародних резервів протягом лютого відбувалося насамперед за рахунок інтервенцій на валютному ринку. Приплив капіталу нерезидентів разом із збільшенням надходжень валютної виручки від експортерів на тлі збереженням сприятливої кон'юнктури на світових ринках позитивно вплинув на пропозицію валюти на міжбанківському ринку. Це дало можливість Національному банку викуповувати надлишок валюти з ринку для поповнення резервів, не протидіючи зміцненню обмінного курсу гривні.

За підсумками лютого Національний банк купив на міжбанківському ринку 426,9 млн дол., зокрема 222 млн дол. - за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу. До того ж Національний банк продав 30 млн дол. за інтервенціями у формі запиту найкращого курсу. Таким чином чиста купівля валюти Національним банком становила 396,9 млн дол.

Також у лютому до резервів надійшло 137,4 млн дол. від розміщення урядом облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП), деномінованих в іноземній валюті.

Водночас у лютому було здійснено платежі уряду та Національного банку за державним боргом в іноземній валюті на суму 536,8 млн дол. Зокрема 465,9 млн дол. було сплачено на користь Міжнародного валютного фонду. Ще 70,9 млн дол. було спрямовано на обслуговування і погашення державного боргу в іноземній валюті, з них 16 млн дол.– на обслуговування ОВДП в іноземній валюті.

На обсяг резервів вплинули переоцінка фінансових інструментів (зміна ринкової вартості, курсу гривні до іноземних валют) на суму 41,9 млн дол.

Загалом станом на 1 березня 2018 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду і Національного банку.