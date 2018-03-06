Світоліна стала першою переможницею американського турніру Tie Break Tens

Четверта "ракетка" світу українська тенісистка Еліна Світоліна стала першою переможницею американського виставкового турніру Tie Break Tens.

Еліна Світоліна віддала суперницям всього шість очок на шляху до трофею і призу в 250 тисяч доларів. Про це повідомляє БТУ.

Українська тенісистка обіграла американку Вінус Вільямс з рахунком 10:3, у півфіналі "всуху" розгромила Коко Вандевен (10:0), а у фінальному протистоянні впоралася з 33-ю "ракеткою" світу китаянкою Чжан Шуай – 10:3.

Відзначимо, що в Нью-Йорку вболівальники знову побачили Даніелу Хантухову, яка вже завершила професійну кар'єру, а також Серену Вільямс і Маріон Бартолі напередодні їх повернення до WTA-туру.

У минулому році чемпіонкою в жіночій сітці Tie Break Tens в Мадриді стала Сімона Халеп. У поточному сезоні організатори вже встигли провести чоловічий розіграш турніру, в якому перемогу здобув Томаш Бердих.

Далі краща українська тенісистка Еліна Світоліна продовжить боротьбу в турі на Супер-Прем'єрі в Індіан-Уеллсі, на якому вона посіяна під четвертим номером.