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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Трамп побачив прогрес у переговорах з КНДР

6 березня, 2018 - 17:47
Фото Reuters

На тлі заяв із Сеула про готовність Пхеньяна сісти за стіл переговорів з Вашингтоном Президент США Дональд Трамп заявив про можливий прогрес у переговорах з КНДР.

Про це американський президент написав у своєму Twitter.

"Можливий прогрес в переговорах з Північною Кореєю. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони докладають серйозні зусилля. Світ спостерігає і чекає! Це може бути фальшивою надією, але США готові твердо діяти в будь-якому напрямку", - заявив він.

Нагадаємо, що КНДР готова позбутись ядерної зброї, якщо режиму Кім Чен Ина гарантують безпеку.

Джерело: День

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