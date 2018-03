Трамп побачив прогрес у переговорах з КНДР

На тлі заяв із Сеула про готовність Пхеньяна сісти за стіл переговорів з Вашингтоном Президент США Дональд Трамп заявив про можливий прогрес у переговорах з КНДР.

Про це американський президент написав у своєму Twitter.

"Можливий прогрес в переговорах з Північною Кореєю. Вперше за багато років всі зацікавлені сторони докладають серйозні зусилля. Світ спостерігає і чекає! Це може бути фальшивою надією, але США готові твердо діяти в будь-якому напрямку", - заявив він.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!

