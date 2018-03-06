Тиск астронавтам NASA вимірюватиме український ґаджет

NASA вимірюватиме тиск астронавтів приладом від українських винахідників.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Розумний браслет, аналогів якому немає у всьому світі, сконструювали українські винахідники. Ґаджетом вже зацікавилися у NASA і сказали, що такий девайс неодмінно повинен мати кожен астронавт.

Браслет достатньо просто одягнути на зап'ястя, аби виміряти свій тиск.

Працює ґаджет за принципом формули Моенса-Кортвега, яка пов'язує пульсові хвилі з артеріальним тиском. На проект збирали гроші усім світом, проте потім на нього звернуло увагу NASA, яка й вирішила, що українському винаходу бути у космосі. Після клінічних досліджень гаджет стане доступним і для звичайних людей.