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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

У "Голосі України" опублікували закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства

6 березня, 2018 - 13:32

Закон № 2292-VIII про встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства опублікували в офіційному парламентському виданні "Голос України". Документ набуде чинності завтра, 7 березня.

Доведення до самогубства або до спроби самогубства стане приводом для обмеження або позбавлення волі на термін до 3 років. У тому числі, якщо з людиною жорстоко поводилися, шантажували, систематично принижували або ж примушували робити те, чого вона не хотіла. У нормі закону також згадують "схиляння до самогубства" та "інші дії, що призводять до скоєння самогубства".

Згідно з іншими нормами цієї статті (ст. 120 Кримінального кодексу), доведення до самогубства людини, яка перебувала у матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох чи більше осіб каратимуть обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років.

А схиляння до самогубства неповнолітнього карається позбавленням волі на термін від 7 до 10 років.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон у лютому поточного року 229 голосами народних депутатів.

Як відомо, раніше стали набувати популярності так звані "групи смерті" в соцмережах. Підлітків "вербували" до груп, пропонували ігри та квести із заподіянням собі каліцтв, кінцевою метою яких було самогубство. Зазначалося, що раніше організаторів подібних груп складно було притягнути до відповідальності у зв'язку з відсутністю необхідних норм у Кримінальному кодексі.

Джерело: 112 Україна

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