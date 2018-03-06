У КНДР зафіксовано активність на одному з ядерних реакторів

Супутники зафіксували активність одного з ядерних реакторів КНДР в науково-дослідному центрі м.Йонбен, повідомляє у вівторок моніторинговий портал 38 north.

Протягом останніх кількох днів у цьому районі спостерігаються парові шлейфи і танення льоду, що знаходиться поблизу річки. Крім того, в південній частині Йонбену розбитий військовий табір, який, на думку експертів, має забезпечувати безпеку реактора.

Все це, на думку спостерігачів, свідчить про те, що КНДР відновила виробництво плутонію для своєї ядерної програми.