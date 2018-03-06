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У Львові розширять доступність для незрячих музею "Арсенал"

6 березня, 2018 - 13:15
Фото: prostir.museum

Йдеться про проект Audiodescription  over  the border  («Аудіодескрипція без кордонів») з участю країн Вишеградської  групи та країн східного партнерства (Україна, Польща, Грузія,  Чехія,  Білорусія,  Словаччина,  Молдова). Про це повідомила керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для людей з особливими потребами НУ «Львівської політехніки» Оксана Потимко, додавши, що в рамках проекту Україна  і Польща готують аудіодескрипцію  (тифлокоментарі) для археологічного  музею  в  Познані та музею «Арсенал»  у  Львові. 

За словами Оксани Потимко, організаційним партнером  акції є  благодійний фонд HumanDoc  Foundation (Польща), фінансовими донорами – Вишеградський  фонд  і  Королівство  Нідерландів.  Мета  заходу – розвиток  аудіодескрипції у сфері музейництва та обмін досвідом.
Відповідно до умов проекту, готували аудіодескрипцію  вище названих музеїв Україна  і Польща. Також кілька днів тому у м. Стара Любовня (Словаччина) та у Львові пройшли міжнародні  експертні  зустрічі  представників семи країн-учасниць, під  час  яких обговорювалися  та  експортувалися матеріали  аудіодескрипції, тривав обмін досвідом у сфері тифлокоментування та  інших інновацій. Сформувалися й нові партнерства, зокрема Україна/ Білорусь, Україна/Чехія,  Україна/Грузія,  і згодом це переросте у спільні проекти, потрібні кожній із країн-учасниць.

На думку Оксани Потимко, ще один важливий висновок цього етапу проекту – лідерство в аудіодескрипції  в  Україні львівських ініціатив, адже саме завдяки львівським  починанням в Україні тифлокоментування застосовують у кіно та в анімації, у театральному мистецтві, туризмі та музейній справі.

«Співробітники Ресурсного  центру НУ «Львівська політехніка» з 2013 року вдаються не лише  до створення  контенту з аудіодескрипції,  а й до просвітництва в усіх без винятку регіонах України, навчаючи акторів, музейників, гідів тощо з метою доступу незрячих та слабозорих до  культурного  продукту – кінотеатрів,  музеїв, екскурсій  містом тощо. Крім того, з-поміж усіх країн Східного партнерства лише Україна мала посаду «тифлокоментатор», внесену ще три роки тому до Національного класифікатора професій, і лише Україна мала власні  методики  аудіодескрипції  як  статичного контенту (музеї,  екскурсії,  картини),  так  і  динамічного (кіно, анімація, театр).  

Проект  Audiodescription over the border триватиме до 15 травня поточного року.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Джерело: День

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