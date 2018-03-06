У Львові розширять доступність для незрячих музею "Арсенал"

Йдеться про проект Audiodescription over the border («Аудіодескрипція без кордонів») з участю країн Вишеградської групи та країн східного партнерства (Україна, Польща, Грузія, Чехія, Білорусія, Словаччина, Молдова). Про це повідомила керівник Ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для людей з особливими потребами НУ «Львівської політехніки» Оксана Потимко, додавши, що в рамках проекту Україна і Польща готують аудіодескрипцію (тифлокоментарі) для археологічного музею в Познані та музею «Арсенал» у Львові.

За словами Оксани Потимко, організаційним партнером акції є благодійний фонд HumanDoc Foundation (Польща), фінансовими донорами – Вишеградський фонд і Королівство Нідерландів. Мета заходу – розвиток аудіодескрипції у сфері музейництва та обмін досвідом.

Відповідно до умов проекту, готували аудіодескрипцію вище названих музеїв Україна і Польща. Також кілька днів тому у м. Стара Любовня (Словаччина) та у Львові пройшли міжнародні експертні зустрічі представників семи країн-учасниць, під час яких обговорювалися та експортувалися матеріали аудіодескрипції, тривав обмін досвідом у сфері тифлокоментування та інших інновацій. Сформувалися й нові партнерства, зокрема Україна/ Білорусь, Україна/Чехія, Україна/Грузія, і згодом це переросте у спільні проекти, потрібні кожній із країн-учасниць.

На думку Оксани Потимко, ще один важливий висновок цього етапу проекту – лідерство в аудіодескрипції в Україні львівських ініціатив, адже саме завдяки львівським починанням в Україні тифлокоментування застосовують у кіно та в анімації, у театральному мистецтві, туризмі та музейній справі.

«Співробітники Ресурсного центру НУ «Львівська політехніка» з 2013 року вдаються не лише до створення контенту з аудіодескрипції, а й до просвітництва в усіх без винятку регіонах України, навчаючи акторів, музейників, гідів тощо з метою доступу незрячих та слабозорих до культурного продукту – кінотеатрів, музеїв, екскурсій містом тощо. Крім того, з-поміж усіх країн Східного партнерства лише Україна мала посаду «тифлокоментатор», внесену ще три роки тому до Національного класифікатора професій, і лише Україна мала власні методики аудіодескрипції як статичного контенту (музеї, екскурсії, картини), так і динамічного (кіно, анімація, театр).

Проект Audiodescription over the border триватиме до 15 травня поточного року.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів