У Східну Гуту прибула автоколона з гуманітарною допомогою ООН

ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомили в понеділок, що автоколона з гуманітарною допомогою в понеділок увійшла до заблокованого сирійського району Східна Гута, повідомляє Голос Америки.

Сирійська делегація МКЧХ повідомила, що колона, до складу якої увійшли 46 вантажних автомобілів, доставила продовольство для 27 500 людей, а також медикаменти. У той же час в ООН повідомили, що «багато предметів медичного призначення, необхідні для порятунку життя людей, завантажити не вдалося».

Гуманітарні організації раніше скаржилися, що деякі їхні вантажі в Сирії не пропускалися.

Автоколона в понеділок стала першою, пропущеною в Східну Гуту майже за три тижні.

Поки вантажівки проїжджали в заблокований район представник Червоного Хреста Павло Кшісек сказав: «Неначе ведемо перегони з часом».

Рада Безпеки ООН зажадала встановити 30-денне перемир'я на всій території Сирії для доставки допомоги мирним мешканцям, включаючи 400 тисяч людей в Східній Гуті. Після ухвалення цієї резолюції пройшло більше тижня, але ніяких серйозних ознак того, що вона дотримується, немає.

Росія, яка підтримує президента Сирії Башара Асада, запровадила щоденну п'ятигодинну «гуманітарну паузу» і поряд з сирійським урядом звинувачує повстанців в тому, що вони перешкоджають виходу цивільних осіб з передмістя Дамаска.

Повстанці відкидають ці звинувачення, заявляючи, що проурядова сторона продовжує завдавати ударів по Східній Гуті. За їхніми словами, люди бояться того, що з ними може статися, якщо вони покинуть територію, яку опозиція утримувала чотири роки.