У Словаччині прем'єр звинуватив президента у дестабілізації країни

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив президента Андрея Кіску в дестабілізації країни через заклики до змін в уряді. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Aktuality.

На тлі зростаючих протестів проти уряду Фіцо після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої, президент Словаччини закликав до змін в уряді або позачергових виборів, щоб вирішити "серйозну політичну кризу".

Фіцо у понеділок виступив з телезверненням, в якому не тільки звинуватив Кіску у спробі дестабілізувати країну, але й припустив, щоб угорсько-американський мільярдер Джордж Сорос може бути якось пов'язаний з ситуацією.

Він сказав, що Кіска та Сорос 20 вересня 2017 року особисто зустрілися в Нью-Йорку та публічно попросив президента пояснити, чому він познайомився з меценатом, що вони обговорювали і чому він не брав на зустріч представників МЗС Словаччини.

Джордж Сорос, президент Словаччини Андрей Кіска і глава МЗС Мірослав Лайчак у Нью-Йорку

"Цікаво, чому глава Словацької Республіки вирушив на приватну територію до людини, яка має дуже сумнівне ім'я: пан Сорос", - сказав Фіцо.

Адміністрація словацького президента після цього випустила заяву, в якій йдеться, що Фіцо використовує теорії змов, щоб відвернути увагу від нинішньої кризи.

"Використання теорій змови не позбавляє прем'єр-міністра обов'язку боротися з глибокою політичною кризою або звільненням місця для того, хто може це зробити. Президент Андрій Кіска розпочинає переговори з парламентськими партіями в середу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Словаччини Роберт Каліньяк заявляв, що не планує подавати у відставку через справу про вбивство журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Як відомо, міністр культури Словаччини Марек Мадарич подав у відставку після вбивства журналіста.

Секретар урядової ради безпеки Вільям Ясан та помічниця прем'єр-міністра Марія Троскова також пішли у відставку. У розслідуванні Куцяка йшлося про те, що вони мали зв'язки із членом італійської мафії.