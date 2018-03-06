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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

У США заборонили контакти з польською владою через Закон про Інститут національної пам’яті

6 березня, 2018 - 14:52
Фото: PAP

США ввели обмежувальні заходи проти польської влади через Закон про Інститут національної пам’яті.

Про це повідомляє польське видання Onet, з посиланням на відповідні документи, які це підтверджують.

Згідно з цими документами, президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Матеуш Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з Дональдом Трампом та іншими американськими високопосадовцями, поки до закону не будуть внесені зміни.

В США вважають, що закон неприйнятний, оскільки він обмежує свободу вираження поглядів. До врегулювання суперечки щодо закону США вводять заборону уряду на польські двосторонні контакти на високому рівні в Білому домі.

Також у Конгресі США зростають антипольські настрої, тоді як Конгрес має дати згоду на фінансування військових проектів у Польщі. Тому Конгрес може заблокувати фінансування військового співробітництва.

Нагадаємо, Сенат Польщі прийняв без поправок закон про Інститут національної пам'яті, який передбачає, зокрема, покарання за "злочини українських націоналістів", в ніч на 1 лютого.

Пізніше канцелярія польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького оприлюднила спеціальний відеоролик англійською мовою, в якому пояснюється мета внесення змін у закон про Інститут національної пам’яті Польщі.

Раніше також повідомлялося, що Верховна Рада України прийняла постанову, якою засуджується прийняття Польщею закону про Інститут національної пам'яті, у якому передбачено кримінальну відповідальність за заперечення "злочинів українських націоналістів" проти поляків. Відповідне рішення підтримали 242 нардепи.

 

Джерело: День

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