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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

У Сирії розбився російський літак, загинуло 32 людини

6 березня, 2018 - 16:24
Фото з відкритих джерел

У Сирії при заході на посадку на сирійському аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26.

На борту перебували 26 пасажирів і 6 членів екіпажу, всі вони загинули, передає 112 Україна.

"За попередніми даними, на борту літака перебувало 26 пасажирів і шість членів екіпажу. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні військового відомства РФ.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.

"За доповіддю з місця, вогневого впливу по літаку не було", - повідомили у військовому відомстві.

Катастрофа сталася у вівторок близько 15:00 за московським часом (14:00 за Києвом).

"Комісія Міноборони Росії буде вивчати всі можливі версії події", - сказали у військовому відомстві.

Джерело: 112 Україна

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