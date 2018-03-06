Коли люди не вірять ні в що, вони готові повірити в що завгодно.
Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

У Європарламенті закликали ЄС скоротити залежність від газу РФ

6 березня, 2018 - 20:50
Фото APA / Девід МакАллістер

Останні дії "Газпрому" мають підштовхнути ЄС до скорочення залежності від газу та нафти з Росії.

Таку думку висловили голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід МакАллістер, співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті та постійний доповідач щодо України Міхаель Галер у спільній заяві, передає Deutsche Welle.

Рішення "Газпрому" не постачати Україні газ, а також його намір розірвати контракти з "Нафтогазом" "є ще одним доказом інструменталізації поставок газу Російською Федерацією як політичного інструменту тиску, що може мати вплив на енергетичну безпеку ЄС", - наголосили три євродепутати, які представляють фракцію Європейської народної партії.

Вони привітали готовність Єврокомісії до посередницької ролі в газовій суперечці.

При цьому політики додали: "Останні події роблять більш важливим для ЄС посилити свою енергетичну безпеку, негайно зменшивши його залежність від поставок нафти та газу від авторитарних режимів, а також зупинивши її цілком у середньостроковій перспективі".

На сьогодні Росія залишається найбільшим постачальником газу до ЄС, її частка в імпорті становить близько 40 відсотків.

Нагадаємо, що Європарламент підтримав позицію України у ситуації з "Газпромом" .

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

Британія та ЄС близькі до угоди про права експатріантів після Brexit
Нафтогаз відкриє представництво у ФРН
Європарламент підтримав позицію України у ситуації з "Газпромом"
ЄС ухвалив "дорожню карту" нової програми оборонної співпраці
Джонсон заявив про можливий бойкот ЧС-2018 в РФ
З цього року Toyota скорочуватиме продаж "дизелів" у Європі

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 