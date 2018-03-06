У Європарламенті закликали ЄС скоротити залежність від газу РФ

Останні дії "Газпрому" мають підштовхнути ЄС до скорочення залежності від газу та нафти з Росії.

Таку думку висловили голова комітету із закордонних справ Європарламенту Девід МакАллістер, співголова парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуш Росаті та постійний доповідач щодо України Міхаель Галер у спільній заяві, передає Deutsche Welle.

Рішення "Газпрому" не постачати Україні газ, а також його намір розірвати контракти з "Нафтогазом" "є ще одним доказом інструменталізації поставок газу Російською Федерацією як політичного інструменту тиску, що може мати вплив на енергетичну безпеку ЄС", - наголосили три євродепутати, які представляють фракцію Європейської народної партії.

Вони привітали готовність Єврокомісії до посередницької ролі в газовій суперечці.

При цьому політики додали: "Останні події роблять більш важливим для ЄС посилити свою енергетичну безпеку, негайно зменшивши його залежність від поставок нафти та газу від авторитарних режимів, а також зупинивши її цілком у середньостроковій перспективі".

На сьогодні Росія залишається найбільшим постачальником газу до ЄС, її частка в імпорті становить близько 40 відсотків.

Нагадаємо, що Європарламент підтримав позицію України у ситуації з "Газпромом" .