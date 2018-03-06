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Україна звернеться до міжнародного суду через дискримінацію кримських татар з боку РФ

6 березня, 2018 - 09:23
Фото: qha.com.ua

Україна подаватиме до міжнародних судів факти дискримінації владою Росії в окупованому Криму щодо кримських татар. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца, у зв'язку із продовженням арешту трьом фігурантам так званої "справи Хізб ут-Тахрір".

"Засуджуємо свавілля окупаційних судів. Факти дискримінації кримських татар та інші злочини Російської Федерації передамо до міжнародних судів", - заявила Беца.

 

Засуджуємо свавілля окупаційних судів. Факти дискримінації кримських татар та інші злочини РФ передамо до міжн судів https://t.co/NDf5O1wSKW

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 5 марта 2018 г.

Як повідомили у Крим.Реалії, у понеділок, 5 березня, підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт ще трьом фігурантам Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Йдеться про Ернеса Аметова, Сервера Зекірьяєва і Тимура Ібрагімова. Арешт їм продовжено до 9 червня.

Раніше також повідомлялося, що у Міністерстві закордонних справ України вважають, що обшуки у будинках кримських татар у Бахчисараї є черговим доказом їх дискримінації в окупованому Криму, тому міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

Джерело: День

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