Уряд США виставив на аукціон вилучену криптовалюту на суму майже $25 млн

Уряд США виставить на аукціон 2 170 біткоїнів, чия вартість оцінюється у майже 25 мільйонів доларів. Криптовалюта була вилучена у ході федеральних, кримінальних та цивільних справ. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Аукціон буде проведено 19-го березня. Це буде вже 7 аукціон, який проводить Федеральна служба виконання покарань та судових виконавців. Бажаючі взяти участь в аукціоні мають зареєструватись до півдня 19-го березня за північноамериканських східним часом та внести заставу у 200 000 доларів.