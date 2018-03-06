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В АТО бойовики продовжують обстрілювати українські позиції

6 березня, 2018 - 18:45
Фото Миколи ТИМЧЕНКА, "День"

Від початку доби 6 березня у зоні проведення антитерористичної операції бойовики знову не дотримувалися режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Від початку доби зафіксовано один обстріл укріплень українських захисників. На луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів вів вогонь по опорних пунктах сил АТО у районі населеного пункту Луганське", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього обстрілу ніхто із українських воїнів не постраждав.

Наголошується, що ситуація перебуває під контролем сил АТО.

Джерело: День

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