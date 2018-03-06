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В Австралії знайшли найстаріший лист у пляшці

6 березня, 2018 - 22:50
Фото: ABC Australia

Мешканка Австралії виявила на пляжі міста Перт найстаріше з відомих послання в пляшці, яке датується 12 червня 1886 року.

Про це повідомляє ABC Australia.

"Вона виглядала як прекрасна стара пляшка, я подумала, що вона буде добре виглядати в моїй книжковій шафі", — сказала Тоня Ілліам, яка знайшла пляшку.

Коли вона принесла знахідку додому, виявилося, що в пляшці знаходиться згорток з друкованим і рукописним текстом на ньому.

Послання датується 12 червня 1886 року. Воно було написане пасажиром німецького судна "Паула" у 950 кілометрах від західного узбережжя Австралії.

Джерело: День

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