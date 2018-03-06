В Україні оголосили фінальні результати тендеру на 4G

У вівторок, 6 березня, в Україні відбулися відкриті торги на отримання ліцензій 4G у діапазоні 1800 МГц.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Перші три лоти шириною відповідно 25 МГц, 20 МГц і 15 МГц в діапазоні 1800 МГц за 1,325 млрд грн, 1,06 млрд грн і 0,795 млн грн за правом першочергового викупу придбали оператори мобільного зв'язку "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell.

Переможцем за четвертим лотом після 24 кроків підвищення ціни було визначено "Київстар" з ціновою пропозицією в 612 млн грн при стартовій 271,625 млн грн.

Переможцем за п'ятим лотом після 31 кроку підвищення ціни було визначено "Vodafone-Україна" з ціновою пропозицією в 742 млн грн при стартовій 265 млн грн.

Переможцем за шостим лотом після 43 кроків підвищення ціни було визначено "Київстар" з ціновою пропозицією в 900 млн грн при стартовій 271,625 млн грн.

Загалом з урахуванням трьох ліцензій, отриманих за пріоритетним правом викупу, за підсумками минулого тендера оператори заплатять до бюджету 5,434 млрд грн.

Ведучий торгів зазначив, що порівняно з очікуваним (відповідно до початкових цін за лоти - 3,988 млрд грн) в цілому бюджет отримає на 1,446 млрд грн більше.

Крім того, суб'єктам конверсії, зазначеним в умовах тендеру, для забезпечення неперервності надання телекомунікаційних послуг своїм абонентам надано право отримати частину смуг радіочастот за встановленою ціною.