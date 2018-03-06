В Японії вперше жінка стала командувачем військової корабельної ескадри

В Японії вперше на посаду командувача військової корабельної ескадри призначено жінку.

Про це повідомляє Reuters.

"У вівторок японський флот вперше призначив жінку на посаду командувача військової корабельної ескадри включно з флагманським кораблем вертолітного типу "Izumo", намагаючись у такий спосіб залучити більше жінок до військової справи, аби компенсувати нестачу чоловіків-новобранців", - йдеться у повідомленні.

На церемонії зміни командування, яка проводилась у присутності 400 матросів на борту "Izumo", 44-річна Ріоко Азума заявила: "Я не думаю про те, що я жінка. Я зосереджуватиму всю свою енергію на виконанні своїх обов'язків на посаді командувача".

Вона додала, що хоче стати людиною, яка надихатиме інших.

Ріоко Азума командуватиме чотирма суднами з комбінованою командою в 1000 осіб, з яких 30 жінок, які служать у першій супровідній групі Морських сил самооборони Японії.

Як зазначає Reuters, Морські сили самооборони Японії планують до 2030 року збільшити загальну частку жінок у Морських та Сухопутних військах до 9% від загальної кількості - нині їх служить 14 тисяч осіб, тобто 6% від загальної чисельності особового складу.