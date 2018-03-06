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Єфремову продовжили арешт до 3 травня

6 березня, 2018 - 12:04
Фото Артема СЛІПАЧУКА, "День" (архівне)

Старобільський районний суд Луганської області продовжив арешт колишньому керівнику фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександру Єфремову до 3 травня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Судом продовжено термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до обвинуваченого О. Єфремова до 03.05.2018 включно", - йдеться у повідомленні.

У Генпрокуратурі зазначили, що судовий розгляд у кримінальному провадженні триває, чергове засідання сьогодні, 6 березня.

Як відомо, Генеральна прокуратура України 4 січня 2017 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Олександра Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню та діяльності угруповання "ЛНР"; державній зраді.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

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