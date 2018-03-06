ЄС ухвалив "дорожню карту" нової програми оборонної співпраці

Рада Європейського Союзу у вівторок, 6 березня, схвалила "дорожню карту" з реалізації програми військово-стратегічної співпраці держав-членів ЄС – PESCO (Постійна структурована співпрацю з питань безпеки і оборони).

Про це повідомляється у прес-релізі на сайті Ради ЄС, передає ЄП.

"Ця "дорожня карта" визначає стратегічний напрямок і вказівки щодо того, як структурувати подальшу роботу у процесі реалізації та управління програмою, включно із проектами і визначенням кроків, спрямованих на виконання зобов’язань", - йдеться у повідомленні.

"Дорожня карта" також встановлює графік перегляду й оцінки реалізації національних планів імплементації програми, які визначають, як держави-учасниці PESCO планують виконувати свої зобов’язання.

Вона також передбачає графік реалізації майбутніх проектів у сфері європейської оборони та основні положення загального набору правил управління проектами, які будуть схвалені Радою ЄС до кінця червня 2018 року.

ЄС також ухвалив рішення про формальне створення списку перших 17 спільних проектів, які охоплюють сфери підготовки кадрів, розвитку військових потужностей та оперативної готовності до оборони.

Нагадаємо, що КНДР готова позбутись ядерної зброї, якщо режиму Кім Чен Ина гарантують безпеку.