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Європарламент підтримав позицію України у ситуації з "Газпромом"

6 березня, 2018 - 19:02
Фото http://radioszczecin.pl / голова делегації ЄП до комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Даріуш Розаті

Росія використовує постачання газу як інструмент політичного тиску проти України.

На цьому наголошується у поширеній у вівторок спільній заяві голови комітету у міжнародних справах Європарламенту Девіда Макаллістера і голови делегації ЄП до комітету парламентської асоціації Україна-ЄС Даріуша Розаті, Укрінформ.

"Ми глибоко занепокоєні рішенням "Газпрому" від 1 березня 2018 року припинити постачання передплаченого газу до Україні, а також подальшим наміром "Газпрому" розірвати контракт з "Нафтогазом". Це є черговим підтвердженням використання постачання газу як політичного інструменту тиску з боку РФ, що може мати негативний вплив на енергетичну безпеку ЄС", - наголосили у Європарламенті.

Автори заяви привітали готовність Єврокомісії виступити посередником у цій ситуації та закликали всі сторони якнайскоріше домовитися про початок тристоронніх консультацій у форматі ЄС-Україна-Росія з метою врегулювання напруженої ситуації.

"Ці останні події підтвердили ще більшу важливість удосконалення енергетичної безпеки ЄС та негайного скорочення залежності від нафти і газу, які постачаються авторитарними режимами, та позбавлення такої залежності у середньостроковій перспективі", - наголосили у законодавчому органі ЄС.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" закриє своє представництво у РФ .

Джерело: Укрінформ

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