З цього року Toyota скорочуватиме продаж "дизелів" у Європі

Японський автовиробник Toyota поступово припинить продавати дизельні автомобілі в Європі. Скорочення продажу розпочнеться вже цьогоріч, повідомив у понеділок, 5 березня, президент Toyota Motor Europe Йоган ван Зіл у Женеві напередодні відкриття Женевського автосалону.

"Ми більше не розвиватимемо нові дизельні технології для легкових автомобілів, ми зосередимося на "гібридах", - цитує представника Toyota інформагенція AFP.

Частка автомобілів Toyota з дизельними двигунами, які продаються в Європі, поступово зменшується. Торік лише близько 15 відсотків усіх автомобілів Toyota, проданих у Європі, були з дизельними двигунами. При цьому ще п'ять років тому, у 2012-му році, частка проданих "дизелів" складала 30 відсотків. Водночас останніми роками автовиробник продав значно більше гібридних моделей, у 2017 році їхня частка від усіх проданих автівок склала 45 відсотків.

Таким чином Toyota реагує на наслідки "дизельного скандалу", який стався у 2015 році та особливо сильно вдарив по німецькому концерну Volkswagen. Наслідки цього скандалу змусили провідних автовиробників світу більше інвестувати в виробництво електрокарів та "гібридів".

Наприкінці лютого німецьким містам дозволили забороняти дизельні автомобілі, які найбільше забруднюють повітря. Відповідне рішення ухвалив Федеральний адміністративний суд Німеччини.