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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

За минулу добу бойовики 3 рази порушили перемир'я, поранений 1 український військовий

6 березня, 2018 - 08:52
Фото Reuters

Друга половина минулої доби, починаючи з 16.00, у районі проведення АТО пройшла без порушень режиму припинення вогню – вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Натомість, до того, російсько-окупаційні угруповання 3 рази порушували перемир’я.

Унаслідок ворожого вогню зазнав поранення один військовослужбовець сил АТО. Його доправлено до військового мобільного госпіталю та надано необхідний обсяг лікарської допомоги. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На Луганському напрямку окупанти застосували міномети калібру 82-мм, гранатомети та стрілецьку зброю неподалік Щастя. З 82-мм мінометів і великокаліберних кулеметів противник вів вогонь поблизу Троїцького.

У свою чергу, на Донецькому напрямку ворог обстріляв захисників Новотроїцького з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Джерело: День

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