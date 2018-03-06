За останніх 10 років ООН витратила $233 млрд на гуманітарну та миротворчу діяльність

Організація Об'єднаних Націй (ООН) упродовж останніх 10 років витратила 233 млрд дол. на гуманітарну та миротворчу діяльність, а також на надання допомоги біженцям. Про це заявив генеральний секретар Генасамблеї ООН Антоніу Гутерреш, передає Центр новин ООН.

"Усі ці фінансові витрати ми можемо заповнити, а от людські життя вже не повернемо. І тому замість того, щоб реагувати на кризи, ми маємо вкладати більше коштів в їхнє запобігання", - сказав він.

За словами Гутерреша, ефективні превентивні заходи дадуть можливість міжнародному співтовариству економити від 5 до 70 млрд дол. на рік.

"ООН має надавати послідовну, всебічну і комплексну підтримку, працюючи з державами-членами та іншими партнерами до, під час і після конфлікту", - підкреслив Антоніу Гутерреш.

Водночас генсек зазначив, що сьогодні ООН не має всіх необхідних ресурсів. Він закликав держави-члени довести статутний капітал Фонду до 500 млн дол. Наразі він становить 250 млн.

Як раніше повідомлялося, в ООН нагадали про гуманітарну кризу в Україні. В організації вважають, що потрібно краще інформувати світову громадськість про щоденне насильство і життєві умови на сході України. За словами генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсули Мюллер, людські жертви збройного конфлікту на сході України є вражаючими. Понад 2530 цивільних осіб загинули і 9 тис. дістали поранення. Також підкреслюється, що східна Україна швидко стає "однією з найзамінованіших територій у світі".