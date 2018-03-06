Закон про приватизацію майна опублікували в "Голосі України"

В офіційному парламентському виданні "Голос України" опублікували закон № 2269-VIII "Про приватизацію державного і комунального майна". Документ набуде чинності завтра, 7 березня.

Закон передбачає спрощення градації об'єктів приватизації, є тільки велика з вартістю активів понад 250 млн грн і мала. Перелік об’єктів великої приватизації затверджує Кабмін за поданням Фонду державного майна України, малої ж приватизації — Фонд держмайна, комунальної власності — місцеві ради.

При цьому об'єкти малої приватизації мають намір продавати виключно на електронних аукціонах.

При опрацюванні до другого читання в документі розширено перелік об'єктів, які не можна приватизувати. Так, до них належать державні медзаклади і заклади освіти.

До переліку тих, хто не може бути покупцем, додали представників Російської Федерації; юросіб, дані про бенефіціарних власників яких не розкрито; фізичних та юридичних осіб, які перебувають під санкціями, тощо.

Для контролю над здійсненням приватизації створюють Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації.

Зазначається, що органи приватизації мають оприлюднювати в ЗМІ дані про приватизаційні процеси.

Нагадаємо, у січні 2018 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає нові правила здійснення приватизації комунальних та державних підприємств.

Раніше в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров підкреслював, що, перш ніж закон запрацює, треба буде ухвалити низку підзаконних актів, які регламентують здійснення такої приватизації.