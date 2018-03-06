Жителі Коцюбинського проголосували за приєднання селища до Києва

У селищі Коцюбинське на Київщині у суботу, 3 березня, відбулися громадські слухання, на яких більшість присутніх (майже 61%) проголосували за приєднання селища до Києва.

Про це у Facebook повідомила селищна голова Коцюбинського Ольга Матюшина.

"Робоча група підрахувала результати голосування під час громадських слухань, хоча день у нас видався, ой який нелегкий... За Київ проглосувало майже 61%. Проти - 37,5%. Утрималися майже 1,2%. Не зараховано 0,3% голосів. Дякую всім, хто взяв участь в громадських слуханнях. А це майже 1340 коцюбинців", - зазначила вона.

Матюшина додала, що результати голосування направить до Київради та до парламенту.

Вона також наголосила, що не брала участі в голосуванні та закликала до цього депутатів, щоб не поляризувати громаду.

Як відомо, 3 березня у громадських слуханнях і голосуванні щодо приєднання Коцюбинського до Києва взяли участь більше тисячі жителів селища.

У свою чергу, 20 травня 2015 року депутати Коцюбинської селищної ради прийняли рішення про приєднання до міста Ірпеня. За словами місцевих жителів, відбулося це без обговорення – думку громади щодо об’єднання ніхто не спитав.

Більше того, про сесію, на якій голосували це рішення, знали навіть не всі депутати.

На наступному засіданні на сесію селищної ради прийшли представники територіальної громади, але їх не пропускали до зали засідань. Частина людей, яка таки потрапила на засідання, кричала депутатам, що не хоче приєднуватись до Ірпеня.

У травні 2016 року Київський апеляційний адмінсуд визнав протиправним і скасував рішення Коцюбинської селищної ради про приєднання селища до Ірпеня без належного проведення громадських обговорень.