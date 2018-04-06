21 чинний суддя не склав іспити на відповідність посаді

Протягом шести днів співбесід у межах кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді 212 чинних суддів, з 286, які брали участь в оцінюванні. А 21 суддя не склав іспити. Про це йдеться у повідомленні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

"286 суддів з першої тисячі в межах кваліфікаційного оцінювання протягом минулих двох тижнів пройшли співбесіди. 212 з них підтвердили відповідність займаній посаді, стосовно 64 оголошено перерву - переважно через висновки ГРД, 4 суддів не підтвердили здатності здійснювати правосуддя", - зазначили у прес-службі.

У ВККС пояснили, що до співбесіди допустили тих суддів, які склали анонімне письмове тестування та практичне завдання на вміння формувати судові рішення. 21 суддя не склав іспити.

За інформацією Комісії, для успішного проходження оцінювання суддя має набрати не менше 670 із 1000 балів. Зокрема, максимальну кількість балів розподілено так: за компетентність - 500 балів, професійна етика - 250 балів, доброчесність - 250 балів.

Нагадаємо, 14 лютого 2018 року розпочалися перші іспити для 990 чинних суддів першої та другої інстанцій.