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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

"Art to Help": У Києві відбулась благодійна акція на підтримку тварин

6 квітня, 2018 - 20:59
Фото надані організаторами Art to Help

На благодійній вечірці "Art to Help" на підтримку тварин з притулку "Бест Френдс", яка відбулась 30 березня в Києві, вдалося зібрати 15 029 гривень. Ці кошти були витрачені на закупівлю 60 тонн щебеню, що дозволить поліпшити умови життя і створити комфортне перебування тварин в самих проблемних вольєрах, розповіли організатори заходу, Благодійний фонд "Happy Paw".

"У наш час така кількість потребуює допомоги, що просто просити - не найкращий варіант. Благодійність повинна бути доброю і красивою, а в серцях людей після подібних заходів повинно залишатися тепло і любов", - кажуть організатори.

В рамках акції діяла фотовиставка "чотирилапих alter ego", присвячена гармонійному життю улюбленців та їх соціально-активних господарів. Всіх гостей привітала засновниця фонду, Ольга Спектор, яка розповіла про мету вечірки - допомогти притулку "Бест Френдс" подолати наслідки погодних умов. За словами його господині, Онопрієнко Галини, підтоплення вольєрів сталося в результаті різкого танення снігу.

Долучитися до допомоги міг кожен охочий: взявши участь в благодійній лотереї, придбавши картину в онлайн-аукціоні або на самому заході. Ставки робили і герої фотовиставки: Василиса Фролова, Ксенія Крячко, Дмитро та Ірина Покідченко. Спеціальними гостями вечірки стали поет Ваня Якимов і композитор Павло Ігнатьєв. Читанням віршів і авторською музикою насолоджувалися і чотирилапими друзі.

Джерело: День

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