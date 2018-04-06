Батько політв'язня Гриба виграв конкурс на посаду в МінТОТ

Батько українського політв'язня в РФ Павла Гриба Ігор виграв конкурс на посаду керівника відділу з питань осіб, позбавлених волі, в Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко у своєму Facebook.

"Дуже втішена , що конкурс на посаду керівника відділу допомоги особам, позбавленим волі в МінТОТ виграв Ігор Гриб. Він щиро опікується питаннями допомоги родинам заручників і політв‘язнів", - заявила Геращенко.

Нагадаємо, українцю Павлу Грибу, якого затримали в Білорусі і за звинуваченнями у сприянні тероризму заарештували в Росії, продовжили арешт до 4 травня.

Як повідомлялося, торік 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ. У РФ П.Грибу пред’явлено звинувачення за ч.1 ст.205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).