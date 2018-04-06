Бойовики так званої "ДНР" погрожували спостерігачам ОБСЄ автоматами біля Кремінця

Поблизу непідконтрольного уряду України Кремінця у Донецькій обл. 5 квітня озброєні бойовики так званої "ДНР" погрожували спостерігачам СММ ОБСЄ автоматом Калашникова і не дали запустити безпілотник для спостереження. Про це повідомляється у звіті місії.

Інцидент стався близько 12:14, патруль Місії у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях перебував на автошляху H15 за 2 км на схід від блокпоста збройних формувань бойовиків.

Спостерігачі готувалися до запланованого запуску безпілотника середнього радіуса дії. Перед тим як вони завершили підготовку, синій автомобіль "Лада" (з табличками АА237 та маркуванням "поліція" російською мовою), який рухався з заходу на схід, розвернувся вбік спостерігачів.

З автомобіля вийшли три чоловіки: один у камуфляжі, а двоє інших у формі поліцейського типу; у кожного з них на плечі був автомат (типу АК). Вони підійшли до патруля СММ. Чоловік у камуфляжному одязі відрекомендувався "командиром спецпідрозділу". Він заявив, що це "зона заборони польотів" і що їм не повідомляли про застосування Місією безпілотника.

Згодом до патруля СММ під’їхав ще один автомобіль з двома озброєними чоловіками у камуфляжі. Один із них, котрий керував автомобілем, був озброєний автоматом (типу АК). Двоє чоловіків вийшли з автомобіля і в агресивній формі звернулися до членів патруля Місії.

Співробітники СММ почули, як один із них сказав іншому російською мовою: "Готуйся!". Після цього останній дослав патрон у патронник і, тримаючи палець на спусковому гачку, спрямував дуло автомата в землю.

Команда СММ зібрала обладнання і залишила цей район о 13:03. Про цей інцидент СММ поінформувала збройні формування в Донецьку.

Нагадаємо, що 23 березня СММ ОБСЄ відновила моніторинг ситуації у зоні проведення АТО за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Відзначимо, що погрози зброєю з боку бойовиків відбуваються досить часто. СММ неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України. 5 травня озброєний автоматом бойовик "ДНР" обматюкав спостерігачів ОБСЄ і пригрозив розстрілом.