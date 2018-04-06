Британія пояснила в ООН, чому вважає РФ причетною до застосування хімзброї в Солсбері

Існує цілий список причин, чому Британія вважає Росію причетною до застосування хімічної зброї в Солсбері, а також, чому вживає термін "дуже вірогідно", коли йдеться про звинувачення на адресу Москви.

З відповідною заявою виступила в четвер під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс, передає власний Укрінформ.

"Дуже вірогідно, що Росія провела цю (хімічну – ред.) атаку. Ми дійшли цього висновку, оскільки експерти в Портон-Дауні (акредитованої британської лабораторії – ред.) визначили, яка хімічна речовина використовувалась – нервово-паралітична речовина "Новачок", - зауважила британський постпред.

Друга причина, за її словами, яка призвела до висновків відносно Росії, це загальне усвідомлення того, "що Росія виготовляла таку нервово-паралітичну речовину за останні десять років і зберігає таку можливість". Крім того, відомо, що в РФ вивчалися можливості вбивств за допомогою нервово-паралітичних речовин, сказала Пірс.

"Третя причина – це історія убивств на державному рівні", - зауважила британський дипломат. У цьому зв'язку вона нагадала, що Росія розглядає перебіжчиків як першочергову мішень для вбивства, про що "відкрито заявляють російські лідери".

За її словами, таких причин дуже багато.

Водночас, Пірс пояснила, чому Лондон використовує фразу "дуже ймовірно", коли звинувачує РФ у інциденті в Солсбері. "Ми застосовуємо цю фразу, оскільки в рамках британської системи тільки суд може визначити остаточну провину. Тому це є відображенням нашого судового процесу – не потрібно розглядати це як будь-який сумнів в тому плані, що Росія несе відповідальність", - наголосила високопоставлений дипломат.

Представник Британії також зауважила, що Росія поширює різні вигадані теорії навколо справи в Солсбері, "яких було нараховано нами, щонайменше, двадцять чотири".

Вона назвала розслідування про отруєння в Солбсері "всеохоплюючим та складним", підкресливши, що до нього було долучено 250 поліцейських детективів за підтримки експертів та фахівців у питаннях хімічної зброї. Вони перевірили 5 тис. годин відеозаписів, 1,3 тис. речових доказів і опитали близько 5 тис. свідків. Поліція не залежить від уряду.

Пірс також підтвердила, що Британія отримала запит РФ про консульський доступ до Юлії Скрипаль, яка почала одужувати. За її словами, цей запит переданий Скрипаль, яка сама прийматиме рішення про цей дозвіл.

Як відомо, представник Росії при ООН Василь Небензя на сьогоднішньому засіданні відкинув звинувачення Британії на адресу Москви в причетності до отруєння родини Скрипалів в Солсбері, та висунув чергову власну версію, що за цим стоять спецслужби інших країн.

Як повідомлялося, 4 березня у британському місті Солсбері був отруєний колишній подвійний агент, екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що відповідальність за отруєння, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що потерпілі були отруєні нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок", розробленою ще в СРСР.

Пізніше у Британії визнали, що зв'язок "Новічка" з РФ був встановлений не лабораторним шляхом.