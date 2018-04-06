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Чемпіона UFC МакГрегора заарештували за напад на автобус з бійцями Абсолютного бійцівського чемпіонату

6 квітня, 2018 - 15:22
Фото Reuters

Поліція Нью-Йорка видала ордер на арешт ірландського бійця змішаних єдиноборств Конора МакГрегора після того, як він напав на автобус з бійцями Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC-223), серед яких знаходився російський боєць Хабіб Нурмагомедов. Про це повідомляє телекомпанія NBC.

Інцидент стався 5 квітня у Брукліні. На записі, який доступний на YouTube, видно, як ірландець хапає елемент огорожі і кидає в автобус. Повідомляється, що від дій МакГрегора постраждав американець Майкл К'єза. Після інциденту ірландець зник з місця події на позашляховику в компанії невідомих.

За словами президента UFC Дейна Уайта, правоохоронні органи вже повідомили МакГрегору, що він не зможе пройти реєстрацію на рейс і вилетіти з країни. Ірландцеві порадили якомога швидше звернутися за роз’ясненням ситуації у державні органи влади. За інформацією видання Agence France-Presse, деякі бійці, які постраждали в інциденті, планують подати в суд на Макгрегора.

Також Уайт повідомив, що друг МакГрегора і його спаринг-партнер Артем Лобов, який має російське та ірландське громадянство, за участь у нападі знятий з турніру UFC 223, який пройде в Нью-Йорку в ніч на неділю.

Макрегор є одним з найвідоміших бійців UFC, він провів 24 поєдинки в змішаних єдиноборствах, здобувши 21 перемогу (18 — достроково) і зазнавши три поразки, перший титул чемпіона UFC він завоював в 2015 році.

Останній раз Макгрегор виходив в Октагон у листопаді 2016 року. Тоді він переміг технічним нокаутом американця Едді Альвареса, ставши першим в історії UFC чемпіоном в двох різних вагових категоріях одночасно. Пізніше він був позбавлений пояса чемпіона в напівлегкій ваговій категорії через бездіяльність щодо захисту титулу, після він також позбувся пояса в легкій вазі.

Джерело: День

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