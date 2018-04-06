Кліп українського гурту переміг у американському конкурсі Los Angeles Film Awards

Кліп на пісню Hips українського інді-гурту Brunettes Shoot Blondes взяв участь у американському конкурсі Los Angeles Film Awards і отримав нагороду. Бенд переміг у категорії "Найкраще музичне відео".

Гурт знімав ролик у кількох 3D-просторах, які сконструювали у Києві. У кліпі використали багато різноманітних елементів: у повітрі "літали" рожеві акули, з'являвся рожевий собака, соліст співав серед манекенів у рожевих панталонах, а голуб друкував фото.

Також у кліпі є торт у формі стегон у рожевій білизні, який Brunettes Shoot Blondes замовляли спеціально для кліпу.

На те, аби підготуватися до зйомок, гурту знадобилося кілька місяців, а на сам знімальний процес — два дні.

Los Angeles Film Awards — це конкурс стрічок IMDb для кінематографістів у всьому світі.

Цього року кліп на пісню Hips також став номінантом Берлінського фестивалю Music Video Awards в категорії "Краща концепція". Відео буде змагатися з роботами Alt-J і Royal Blood.