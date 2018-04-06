Кордон окупованого Криму на період Великодніх свят патрулюватимуть літаками

Район адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом і територіальне море на період Великодніх свят патрулюватимуть літаками.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Під час великодніх свят державний кордон України та контрольовані прикордонні райони охоронятимуться у посиленому режимі.

"Для моніторингу ситуації сухопутної ділянки кордону, в територіальному морі та на адмінмежі з ТОТ АР Крим патрулюватимуть літаки "Даймонд". Морські сили та авіація застосовуватимуться щоденно протягом усіх свят", - зазначили у відомстві.

Під час Великодніх свят державний кордон України та контрольовані прикордонні райони охоронятимуться у посиленому режимі. “На всі ділянки відповідальності Держприкордонслужба вже направила додаткові резерви, техніку та необхідні засоби. Визначені додаткові завдання щодо підтримання режиму державного кордону, прикордонного режиму та режиму в пунктах пропуску, недопущення контрабандної та іншої протиправної діяльності”, - йдеться у повідомленні.

Також прикордонники взаємодіятимуть з представниками СБУ та Нацполіції, здійснюватимуть ретельну перевірку документів та транспортних засобів, які перебуватимуть поблизу державного кордону для недопущення проникнення під виглядом мирних громадян терористів та провокаторів, а також провозу зброї, засобів терору та інших заборонених предметів.