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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

КС розгляне скасування депутатської недоторканності 11 квітня

6 квітня, 2018 - 18:17
Фото з архіву "Дня"

Конституційний суд України 11 квітня розгляне законопроект про скасування депутатської недоторканності. Про це йдеться в порядку денному засідань Конституційного суду України.

"Розгляд справи за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (в частині скасування депутатської недоторканності) (реєстр. № 6773) вимогам статей 157 і 158 Конституції України у формі письмового провадження", - йдеться в повідомленні.

Так, початок засідання запланований на 11:00. Наступного дня, 12 квітня, відбудеться обговорення питання про форму розгляду справи.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко чекає від Верховної Ради України ухвалення змін до Конституції, які передбачають зняття недоторканності з народних депутатів України.

Джерело: День

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