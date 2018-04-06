"Київстар" запустив 4G у 20 містах

Від 6 квітня послуга мобільного інтернету четвертого покоління доступна для абонентів оператора "Київстар" у 20 населених пунктах. Про це йдеться у прес-релізі, що є у розпорядженні "Укрінформу".

"В 20 населених пунктах встановлено більше 500 додаткових базових станцій для роботи в діапазоні 2600 МГц. Місця для їх розміщення були вибрані, виходячи зі ступеня завантаженості 3G-мережі", - йдеться у повідомленні.

У компанії відзначають, що оскільки частоти діапазону 2600 МГц мають невеликий радіус дії, покриття буде не суцільним.

Загалом, відсьогодні, 6 квітня, високошвидкісний мобільний інтернет 4G від Київстар з'явився в Києві, а також в таких містах як: Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Тернопіль, Вінниця, Ужгород, Хмельницький, на курортах та в пунктах перетину кордонів: Затока, Кароліно-Бугаз, Кирилівка, Ясіня, Поляниця, Чоп, Рава-Руська, Старовойтове, Краківець, Устилуг, Шегині.

4G надається всім абонентам Київстар без додаткової плати відповідно до діючих тарифних планів.

"Запуск 4G – важлива подія для України. Ми, нарешті, можемо надати нашим абонентам доступ до високошвидкісного інтернету четвертого покоління для спілкування, роботи, освіти та розваг. Запуск в діапазоні 2600 МГц – це тільки початок, справжній досвід використання 4G абоненти зможуть отримати влітку, коли ми будемо запускатися в діапазоні 1800 МГц", - зазначив президент Київстар Петро Чернишов.

Зазначається, що "Київстар" надає швидкісний мобільний інтернет четвертого покоління з максимальною теоретичною швидкістю передачі даних в діапазоні 2600 МГц – до 300 Мбіт/с, а після запуску 4G в діапазонах 2600 + 1800МГц – до 700 Мбіт/с.

Нагадаємо, "Київстар" придбав на аукціонах найбільшу кількість частотного спектру для розвитку зв'язку 4G: 30 МГц в діапазоні 2600 МГц і 70 МГц в діапазоні 1800 МГц. Використання обох діапазонів дозволить почати усувати в Україні цифровий розрив з Європою і забезпечити високу швидкість передачі даних для клієнтів оператора.