Міносвіти та "IT-школяр" підписали Меморандум про співпрацю

Міністерство науки і освіти України та соціальний проект "IT-школяр" підписали Меморандум про співпрацю. Документ передбачає створення при МОН експертного комітету з впровадження цифрових технологій у шкільну освіту, передає УНН.

"Все найкраще, що нам вдалося зробити, ми зробили спільно з громадськими платформами. Зараз перед нами значні виклики. Мова йде не лише про учнів. Йдеться про вчителів, новий зміст освіти, сучасний електронний контент, нові механізми управлінських процесів в навчальних закладах та комунікації з батьками. Все це можна зробити лише за допомогою громадської спільноти та інформаційних технологій. Зичу нам плідної співпраці", — зазначила міністр Лілія Гриневич.

Фактично меморандум об’єднає зусилля освітян, експертів і IT-бізнесу, який долучився до проекту "IT-школяр". Вони домовилися співпрацювати у розробці нової навчальної програми з інформатики для 1-12 класів, сучасних методик викладання предмету, вимог до підручників і шкільного цифрового обладнання. Окрему увагу приділено підвищенню кваліфікації вчителів інформатики та підготовці майбутніх вчителів. За кожним з напрямків в майбутньому можуть бути створені окремі робочі групи.

Позитивний досвід такої співпраці вже є. На початку 2018 року проект "IT-школяр" стартував у трьох пілотних школах у Києві та Чернігівській області. Найкращі напрацювання комерційних IT-шкіл адаптовані і відтепер доступні загальноосвітнім закладам.

"Ми проводимо безкоштовні факультативні заняття, допомагаємо з технічним оснащенням. Школи прийняли проект з захопленням. Робота ведеться в 14 групах для понад 200 дітей. Програма на семестр — розробка сайтів, ігор, робототехніка, 3D-друк і моделювання, кібербезпека і хмарні технології, дрони і доповнена реальність", — повідомив автор проекту, засновник HUB 4.0 Валерій Омельченко.

До роботи соціального проекту "IT-школяр" і підписання меморандуму долучилися лідери IT-освіти та бізнесу: ITEA, Cisco Networking Academy, Цитрус, SmartMe University, Kid’IT, Навчальний STEM-центр "Сократ", Альтернативна Школа “Відкриті Крила”, Kyiv Cyber Academy, MAIN Academy, ГО "Фундація розвитку інновацій", Навчально-виховний комплекс № 141 "ОРТ", ROZUMNIKI, Асоціації "ІТ України", THE FUTURE, Code Club UA, Центр робототехніки BOTEON, BrainBasket Foundation.

Ініціативу також підтримали відомі експерти: керівник освітніх програм EPAM Systems Ukraine Максим Почебут, проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності Київського університету ім. Б. Грінченка Наталія Морзе, керівник UNIT Factory Валерія Заболотна, експерт напрямку "Освіта" Українського інституту майбутнього Микола Скиба та iн.