На Донбасі бойовики 16 разів обстріляли позиції сил АТО, поранено 2 військових

На Донбасі з початку доби бойовики здійснили 16 обстрілів позицій сил АТО, внаслідок чого отримали поранення двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

"У першу половину доби режим "великоднього перемир'я" бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів українських позицій із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння... Унаслідок ворожого вогню два українські захисники отримали поранення. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, а також стрілецької зброї противник обстріляв наші укріплення поблизу н.п. Валуйське. Крім цього, міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберні кулемети ворог застосував по оборонцях Троїцького. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Луганського.

На Донецькому напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по українських позиціях в районі Авдіївки та Водяного, а з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - неподалік Мар’їнки. Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Лебединського та двічі Павлополя, а снайперський вогонь - вівся поблизу Широкиного.

Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 27 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден військовослужбовець ЗСУ не постраждав.