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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

На трансфер у дортмундській "Боруссії" може бути виставлений Ярмоленко

5 квітня, 2018 - 20:09
Фото надано автором

Настають великі зміни в дортмундської "Боруссії", як повідомляє Bild на трансфер може бути виставлений український нападник Андрій Ярмоленко.

Українець грає за клуб з 2017 р провів у складі німецького клубу 26 матчів, забивши в них 7 м'ячів і зробивши 3 результативні передачі. За інформацією джерела, також керівництво клубу планують розлучитися з Нурі Шахіном, Александером Ісаком, Джеремі Толяном і Еріком Дурмом. Зараз Ярмоленко після отримання травми в кінці січня не грає, точна дата реабілітації поки невідома. У цьому сезоні "Боруссія" після 28 турів займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Борис БОЕР

Джерело: День

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