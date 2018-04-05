На трансфер у дортмундській "Боруссії" може бути виставлений Ярмоленко

Настають великі зміни в дортмундської "Боруссії", як повідомляє Bild на трансфер може бути виставлений український нападник Андрій Ярмоленко.

Українець грає за клуб з 2017 р провів у складі німецького клубу 26 матчів, забивши в них 7 м'ячів і зробивши 3 результативні передачі. За інформацією джерела, також керівництво клубу планують розлучитися з Нурі Шахіном, Александером Ісаком, Джеремі Толяном і Еріком Дурмом. Зараз Ярмоленко після отримання травми в кінці січня не грає, точна дата реабілітації поки невідома. У цьому сезоні "Боруссія" після 28 турів займає третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Борис БОЕР