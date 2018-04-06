На Великдень у продажу з'явиться християнська версія iPhone X

До Великодня випустять християнську і католицьку версії iPhone X. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт виробника смартфонів преміям класу Caviar.

Пристрої отримали назви Caviar iPhone X Credo Православна Пасха і Caviar iPhone X Credo Папа Римський. Обидва девайси виконані в стилі яєць роботи Карла Фаберже.

Католицька версія пасхального iPhone X прикрашена мініатюрою з портретом Папи Римського Франциска. Православна версія пасхального iPhone X прикрашена мініатюрою з ликом Христа з новгородської ікони XII століття "Спас нерукотворний".

Вартість смартфонів Caviar iPhone X Credo Православна Пасха і Caviar iPhone X Credo Папа Римський становить близько 4700 доларів.