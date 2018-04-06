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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

На Великдень у продажу з'явиться християнська версія iPhone X

6 квітня, 2018 - 10:22
Фото: Caviar

До Великодня випустять християнську і католицьку версії iPhone X. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт виробника смартфонів преміям класу Caviar.

Пристрої отримали назви Caviar iPhone X Credo Православна Пасха і Caviar iPhone X Credo Папа Римський. Обидва девайси виконані в стилі яєць роботи Карла Фаберже.

Католицька версія пасхального iPhone X прикрашена мініатюрою з портретом Папи Римського Франциска. Православна версія пасхального iPhone X прикрашена мініатюрою з ликом Христа з новгородської ікони XII століття "Спас нерукотворний".

Вартість смартфонів Caviar iPhone X Credo Православна Пасха і Caviar iPhone X Credo Папа Римський становить близько 4700 доларів.

Джерело: УНН

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