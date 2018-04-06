На Волині помер письменник Микола Панасюк

5 квітня помер відомий письменник-волинянин, громадський діяч, журналіст Микола Панасюк. Про це повідомляє «Волинська правда».

Микола Володимирович Панасюк народився 13 березня 1943 року в селі Гаразджа Луцького району Волинської області. Закінчив Білоцерківський сільськогосподарський інститут та відділення журналістики Вищої партійної школи.

Тривалий час мешкав у Торчині, працюючи лікарем-ветеринаром, а відтак – на посадах у ЗМІ. Впродовж останніх двох десятиліть проживав у Луцьку. Очолював управління у справах преси та інформації Волинської ОДА. Був редактором газет «На Варті», «Вільна думка».

Член Національної спілки письменників України. Писав прозу. Автор «Крутіж», «Німі дзвони», «Терпкий смак істини», «Біг», «Останнє зло», «Я – Іван Франко» (книга перша, книга друга).