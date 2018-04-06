НАТО посилює захист від кібератак, - Столтенберг

НАТО визнає вагомі загрози, що походять із кіберпростору, та адаптує свої сили для протидії їм. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

«Ми покращуємо своє реагування на загрози та виклики, які не знають кордонів, - кібератаки. Ми розбудовуємо наші кіберможливості, проводимо більше навчань, ділимось технологіями та найкращими підходами», - сказав Столтенберг.

За його словами, деякі члени НАТО мають значно більші кібернетичні можливості, ніж інші, але «ми працюємо разом і допомагаємо один одному». «НАТО має групу експертів, які у режимі 24/7 готові виїхати до будь-якої держави-члена НАТО, якщо вона зазнає кібератаки», - наголосив Генсек.

Він також нагадав, що НАТО кілька років тому визнало кібернапад не менш небезпечним за звичайну атаку, погодившись, що агресивні дії у кіберпросторі теж можуть стати причиною застосування принципу колективної оборони.