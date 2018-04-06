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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Новим керівником української Прем'єр-ліги по футболу став швейцарський юрист Томас Грімм

6 квітня, 2018 - 15:14
Фото: ua-football.com

Сьогодні в київському Будинку футболу відбулися збори учасників української Прем'єр-ліги, повідомляє сайт УПЛ.

На зборах відбулися вибори нового президента УПЛ. Ним став швейцарський юрист Томас Грімм, за якого проголосували 10 клубів. Представники ще двох клубів утрималися.

Томас Грімм пробуде президентом УПЛ чотири роки. Раніше він обіймав посади президента "Янг Бойз", швейцарської ліги. Крім цього Грімм юридично супроводжував збірну України на Євро-2016, а також допомагає Києву підготується до фіналів жіночої та чоловічої Ліги Чемпіонів.

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